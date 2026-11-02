Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags mit Zuschlägen

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent fester bei 18 195,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,364 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,080 Prozent fester bei 18 070,54 Punkten in den Montagshandel, nach 18 056,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 216,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 061,63 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 194,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der SDAX bei 16 731,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,46 Prozent auf 73,40 EUR), Mutares (+ 4,39 Prozent auf 27,35 EUR), HelloFresh (+ 4,01 Prozent auf 2,80 EUR), OHB SE (+ 3,57 Prozent auf 232,00 EUR) und Basler (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,14 Prozent auf 1,11 EUR), TeamViewer (-2,60 Prozent auf 7,12 EUR), Hypoport SE (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,36 Prozent auf 27,50 EUR) und Adtran Networks SE (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 416 686 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at