Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün

Mit dem SDAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Um 15:41 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent stärker bei 17 768,88 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,542 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,578 Prozent auf 17 539,55 Punkte an der Kurstafel, nach 17 641,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 483,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 870,97 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,071 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der SDAX mit 16 389,79 Punkten gehandelt. Der SDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 18 040,35 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der SDAX noch bei 15 756,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,38 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,40 Prozent auf 75,50 EUR), Einhell Germany vz (+ 5,83 Prozent auf 76,20 EUR), INDUS (+ 4,51 Prozent auf 30,15 EUR), Siltronic (+ 4,20 Prozent auf 78,15 EUR) und SFC Energy (+ 4,06 Prozent auf 17,94 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Nagarro SE (-5,40 Prozent auf 42,02 EUR), Alzchem Group (-5,17 Prozent auf 165,10 EUR), Hypoport SE (-3,97 Prozent auf 81,10 EUR), Befesa (-3,86 Prozent auf 32,35 EUR) und ATOSS Software (-3,67 Prozent auf 78,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 770 099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 8,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at