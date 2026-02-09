Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 18 035,11 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,356 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,512 Prozent auf 17 985,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 972,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 073,60 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 118,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 15 779,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 14 611,88 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,91 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 4,03 Prozent auf 63,30 EUR), tonies (+ 3,94 Prozent auf 11,60 EUR), Hypoport SE (+ 3,83 Prozent auf 92,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 47,94 EUR) und grenke (+ 3,30 Prozent auf 15,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-2,53 Prozent auf 32,32 EUR), CANCOM SE (-2,00 Prozent auf 24,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,63 Prozent auf 23,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,21 Prozent auf 81,50 EUR) und Verve Group (-1,19 Prozent auf 1,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 374 596 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

