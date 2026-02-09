VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Fokus 09.02.2026 12:27:00

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagmittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 18 035,11 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 95,356 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,512 Prozent auf 17 985,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 972,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 073,60 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 118,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 15 779,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 14 611,88 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,91 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 17 174,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 4,03 Prozent auf 63,30 EUR), tonies (+ 3,94 Prozent auf 11,60 EUR), Hypoport SE (+ 3,83 Prozent auf 92,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 47,94 EUR) und grenke (+ 3,30 Prozent auf 15,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-2,53 Prozent auf 32,32 EUR), CANCOM SE (-2,00 Prozent auf 24,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,63 Prozent auf 23,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,21 Prozent auf 81,50 EUR) und Verve Group (-1,19 Prozent auf 1,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 374 596 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,798 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nagarro SE

mehr Analysen
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 24,35 -2,40% CANCOM SE
Douglas AG 11,38 1,79% Douglas AG
FRIEDRICH VORWERK 83,70 1,70% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 15,04 3,72% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,54 -0,39% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 94,40 6,19% Hypoport SE
Mutares 31,80 1,11% Mutares
Nagarro SE 62,40 2,38% Nagarro SE
Schaeffler AG 10,52 1,84% Schaeffler AG
SMA Solar AG 32,30 -2,53% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 47,80 3,69% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
tonies 11,56 4,71% tonies
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 23,20 -0,60% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,32 0,61% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 067,52 0,97%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen