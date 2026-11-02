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SDAX im Fokus 02.11.2026 15:58:46

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 18 123,12 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,364 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,080 Prozent auf 18 070,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18 056,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 061,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 216,57 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 194,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 18 302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 16 731,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,42 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,68 Prozent auf 74,25 EUR), HelloFresh (+ 5,56 Prozent auf 2,85 EUR), Mutares (+ 4,77 Prozent auf 27,45 EUR), STO SE (+ 3,63 Prozent auf 108,60 EUR) und Douglas (+ 3,10 Prozent auf 7,98 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen init innovation in traffic systems SE (-20,72 Prozent auf 32,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,23 Prozent auf 1,11 EUR), Hypoport SE (-2,58 Prozent auf 79,40 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 7,13 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,79 Prozent auf 27,38 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 757 918 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,15 0,84% 1&1 AG
Douglas AG 7,98 4,31% Douglas AG
HAMBORNER REIT 4,02 0,38% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,11 -2,63% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 2,85 6,45% HelloFresh
Hypoport SE 79,60 -0,75% Hypoport SE
init innovation in traffic systems SE 33,30 -19,86% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,80 0,91% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,45 4,77% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 74,05 6,16% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
STO SE & Co. KGaA 108,40 2,85% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 7,08 -2,48% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,22 -2,65% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 158,18 0,57%

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