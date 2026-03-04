Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch stieg der SDAX via XETRA zum Handelsende um 2,51 Prozent auf 17 522,51 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94,734 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,068 Prozent höher bei 17 105,67 Punkten, nach 17 094,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 535,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 105,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 925,77 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Wert von 16 816,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 740,12 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,961 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 983,42 Punkte.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 9,74 Prozent auf 32,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,74 Prozent auf 57,00 EUR), SFC Energy (+ 6,56 Prozent auf 14,94 EUR), EVOTEC SE (+ 6,56 Prozent auf 5,65 EUR) und Gerresheimer (+ 6,46 Prozent auf 17,15 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PNE (-3,30 Prozent auf 8,50 EUR), HelloFresh (-2,15 Prozent auf 4,68 EUR), Grand City Properties (-1,34 Prozent auf 10,32 EUR), STO SE (-0,50 Prozent auf 118,40 EUR) und tonies (-0,36 Prozent auf 10,96 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 920 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,524 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at