Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt letztendlich

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag erhöhte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 17 174,73 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,038 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,180 Prozent auf 16 986,00 Punkte an der Kurstafel, nach 17 016,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 176,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 975,89 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 657,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der SDAX 16 933,11 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 711,33 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 23,67 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,48 Prozent auf 21,20 EUR), HelloFresh (+ 6,10 Prozent auf 6,16 EUR), Alzchem Group (+ 5,59 Prozent auf 155,00 EUR), Douglas (+ 5,22 Prozent auf 12,50 EUR) und Siltronic (+ 3,65 Prozent auf 48,90 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil ProSiebenSat1 Media SE (-1,70 Prozent auf 4,87 EUR), Salzgitter (-1,08 Prozent auf 40,14 EUR), Verve Group (-0,96 Prozent auf 1,75 EUR), Wüstenrot Württembergische (-0,95 Prozent auf 14,54 EUR) und Nagarro SE (-0,85 Prozent auf 76,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 303 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,483 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at