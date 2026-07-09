Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht zum Start Gewinne

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,18 Prozent stärker bei 18 133,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,825 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 18 146,17 Punkte an der Kurstafel, nach 17 921,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 175,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 133,78 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,27 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 18 024,89 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 17 033,57 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 18 018,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,48 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SCHOTT Pharma (+ 15,78 Prozent auf 20,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,02 Prozent auf 17,60 EUR), Basler (+ 5,13 Prozent auf 28,70 EUR), PVA TePla (+ 4,58 Prozent auf 38,36 EUR) und SMA Solar (+ 4,09 Prozent auf 56,05 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HelloFresh (-2,05 Prozent auf 3,72 EUR), Klöckner (-1,94 Prozent auf 12,10 EUR), ATOSS Software (-1,63 Prozent auf 72,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,89 Prozent auf 67,10 EUR) und Dermapharm (-0,86 Prozent auf 46,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 124 630 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Fielmann-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,669 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at