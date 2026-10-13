Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|XETRA-Handel im Blick
|
13.10.2026 17:58:50
Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain
Am Dienstag schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 18 058,14 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,031 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,096 Prozent höher bei 18 066,54 Punkten, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 993,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 110,32 Punkten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SDAX auf 18 346,58 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 286,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 269,42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,05 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 6,02 Prozent auf 2,82 EUR), SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), Douglas (+ 3,57 Prozent auf 7,26 EUR), GFT SE (+ 3,33 Prozent auf 27,90 EUR) und Basler (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Vossloh (-6,38 Prozent auf 47,84 EUR), secunet Security Networks (-5,87 Prozent auf 248,50 EUR), Befesa (-4,44 Prozent auf 34,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,97 Prozent auf 13,30 EUR) und PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 617 177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SDAX-Aktien
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grand City Properties-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Befesa
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,80
|1,71%
|Basler AG
|22,55
|2,50%
|Befesa
|34,40
|-3,78%
|Douglas AG
|7,22
|2,85%
|EVOTEC SE
|2,44
|-2,17%
|GFT SE
|27,80
|3,54%
|Grand City Properties S.A.
|6,58
|1,08%
|HelloFresh
|2,81
|6,55%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,30
|-0,30%
|LPKF Laser & Electronics AG
|13,35
|-3,61%
|Mutares
|24,25
|-0,82%
|PVA TePla AG
|30,42
|-2,56%
|secunet Security Networks AG
|251,00
|-4,74%
|SMA Solar AG
|62,60
|5,21%
|Vossloh AG
|47,88
|-6,21%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 067,85
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.