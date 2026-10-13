Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am zweiten Tag der Woche legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der SDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 18 058,14 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,031 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,096 Prozent höher bei 18 066,54 Punkten, nach 18 049,19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 993,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 110,32 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SDAX auf 18 346,58 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 286,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 269,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,05 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 6,02 Prozent auf 2,82 EUR), SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), Douglas (+ 3,57 Prozent auf 7,26 EUR), GFT SE (+ 3,33 Prozent auf 27,90 EUR) und Basler (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Vossloh (-6,38 Prozent auf 47,84 EUR), secunet Security Networks (-5,87 Prozent auf 248,50 EUR), Befesa (-4,44 Prozent auf 34,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,97 Prozent auf 13,30 EUR) und PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 617 177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grand City Properties-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at