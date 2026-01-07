Mutares Aktie

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

Index-Performance im Blick 07.01.2026 09:28:48

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der SDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 17 784,86 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,172 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,243 Prozent auf 17 765,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 722,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 784,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 762,64 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 16 905,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der SDAX mit 17 354,72 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 008,36 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 3,32 Prozent auf 5,97 EUR), Dermapharm (+ 3,21 Prozent auf 40,15 EUR), SFC Energy (+ 1,81 Prozent auf 13,50 EUR), Kontron (+ 1,81 Prozent auf 24,78 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,73 Prozent auf 199,60 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Douglas (-2,33 Prozent auf 11,72 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,14 Prozent auf 22,84 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,84 Prozent auf 85,30 EUR), Verve Group (-1,75 Prozent auf 1,80 EUR) und Energiekontor (-1,07 Prozent auf 37,15 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 103 701 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,117 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,18 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

