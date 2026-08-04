Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart fester

Der SDAX knüpft am zweiten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 18 612,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,928 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,224 Prozent höher bei 18 566,04 Punkten, nach 18 524,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 558,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 612,29 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SDAX auf 18 539,82 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 008,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 083,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,24 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Stabilus SE (+ 7,60 Prozent auf 16,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,55 Prozent auf 28,92 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,19 Prozent auf 15,20 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,36 Prozent auf 55,40 EUR) und PVA TePla (+ 2,75 Prozent auf 35,06 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen HAMBORNER REIT (-2,28 Prozent auf 4,29 EUR), MBB SE (-1,26 Prozent auf 188,00 EUR), HelloFresh (-1,18 Prozent auf 3,43 EUR), TeamViewer (-1,10 Prozent auf 6,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,02 Prozent auf 62,90 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 251 411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at