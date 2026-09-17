Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,55 Prozent auf 18 267,35 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,489 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,339 Prozent auf 18 228,58 Punkte an der Kurstafel, nach 18 166,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 221,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 267,35 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,412 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 486,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der SDAX mit 18 475,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 702,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,25 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,15 Prozent auf 55,70 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,49 Prozent auf 24,65 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,07 Prozent auf 12,30 EUR), OHB SE (+ 1,81 Prozent auf 180,20 EUR) und Vincorion (+ 1,73 Prozent auf 18,48 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-1,81 Prozent auf 7,04 EUR), HORNBACH (-1,19 Prozent auf 83,00 EUR), STO SE (-1,18 Prozent auf 100,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,10 Prozent auf 67,25 EUR) und PVA TePla (-0,48 Prozent auf 29,32 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Wacker Neuson SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 25 588 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,185 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at