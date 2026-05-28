Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Der SDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen in der Gewinnzone.

Am Donnerstag klettert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,25 Prozent auf 18 977,48 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 92,453 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,154 Prozent auf 18 900,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 929,43 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 991,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 900,19 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,374 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 17 590,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SDAX mit 18 194,96 Punkten berechnet. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 16 674,33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,34 Prozent. Bei 18 991,03 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 5,04 Prozent auf 97,90 EUR), Alzchem Group (+ 3,45 Prozent auf 183,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 92,80 EUR), Verve Group (+ 2,14 Prozent auf 1,67 EUR) und PVA TePla (+ 1,74 Prozent auf 44,44 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Energiekontor (-3,07 Prozent auf 45,85 EUR), Südzucker (-1,55 Prozent auf 11,40 EUR), Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 88,40 EUR), grenke (-1,23 Prozent auf 12,84 EUR) und Eckert Ziegler (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 299 524 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,025 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at