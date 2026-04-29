Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels stärker

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 17 665,63 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,093 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,425 Prozent stärker bei 17 665,32 Punkten, nach 17 590,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 681,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 630,32 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,511 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 16 338,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der SDAX bei 17 987,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 631,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 7,70 Prozent auf 86,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,31 Prozent auf 70,25 EUR), PVA TePla (+ 2,89 Prozent auf 34,86 EUR), ATOSS Software (+ 2,47 Prozent auf 83,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 53,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-4,00 Prozent auf 67,25 EUR), Springer Nature (-1,23 Prozent auf 19,24 EUR), SCHOTT Pharma (-0,94 Prozent auf 14,72 EUR), KSB SE (-0,84 Prozent auf 950,00 EUR) und Mutares (-0,80 Prozent auf 24,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 60 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,989 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,81 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at