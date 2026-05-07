Einhell Germany vz. Aktie

Einhell Germany vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

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Index-Performance 07.05.2026 09:29:01

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstag an seine positive Performance an.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,97 Prozent stärker bei 18 525,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,150 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,509 Prozent auf 18 441,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 348,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 441,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 548,18 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,64 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 16 533,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SDAX mit 17 893,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 133,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 548,18 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,34 Prozent auf 85,80 EUR), Siltronic (+ 4,30 Prozent auf 86,10 EUR), PVA TePla (+ 3,96 Prozent auf 39,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,39 Prozent auf 82,45 EUR) und Hypoport SE (+ 3,31 Prozent auf 81,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,41 Prozent auf 35,60 EUR), EVOTEC SE (-2,08 Prozent auf 5,42 EUR), GFT SE (-2,00 Prozent auf 18,62 EUR), HelloFresh (-0,94 Prozent auf 4,31 EUR) und Einhell Germany vz (-0,90 Prozent auf 76,90 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Kontron-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 159 566 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4,037 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 76,10 -0,65% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 5,29 0,67% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 79,60 -3,16% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 21,75 0,23% GFT SE
HelloFresh 4,17 -0,19% HelloFresh
Hypoport SE 77,40 -1,15% Hypoport SE
JOST Werke AG 52,90 -2,94% JOST Werke AG
Kontron 22,78 1,15% Kontron
Mutares 26,00 -0,95% Mutares
PVA TePla AG 42,76 6,53% PVA TePla AG
Siltronic AG 92,90 7,90% Siltronic AG
Springer Nature 20,25 -1,22% Springer Nature
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 85,45 -1,27% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 35,16 -1,95% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 547,48 -0,22%

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