Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
|Index-Performance
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07.05.2026 09:29:01
Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,97 Prozent stärker bei 18 525,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,150 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,509 Prozent auf 18 441,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 348,10 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 441,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 548,18 Punkten.
SDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,64 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 16 533,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SDAX mit 17 893,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 133,69 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 548,18 Punkten. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,34 Prozent auf 85,80 EUR), Siltronic (+ 4,30 Prozent auf 86,10 EUR), PVA TePla (+ 3,96 Prozent auf 39,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,39 Prozent auf 82,45 EUR) und Hypoport SE (+ 3,31 Prozent auf 81,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,41 Prozent auf 35,60 EUR), EVOTEC SE (-2,08 Prozent auf 5,42 EUR), GFT SE (-2,00 Prozent auf 18,62 EUR), HelloFresh (-0,94 Prozent auf 4,31 EUR) und Einhell Germany vz (-0,90 Prozent auf 76,90 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Kontron-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 159 566 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4,037 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,08 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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Indizes in diesem Artikel
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