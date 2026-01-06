Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Index-Performance im Blick
|
06.01.2026 09:29:54
Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 17 556,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93,085 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,098 Prozent auf 17 568,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 551,47 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 568,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 549,72 Punkten lag.
SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 905,70 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, bei 17 476,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, notierte der SDAX bei 14 024,05 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 1,63 Prozent auf 5,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,60 Prozent auf 15,24 EUR), DEUTZ (+ 1,37 Prozent auf 9,23 EUR), Kontron (+ 1,37 Prozent auf 23,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,22 Prozent auf 1,99 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Hypoport SE (-1,54 Prozent auf 127,80 EUR), Wacker Neuson SE (-1,41 Prozent auf 24,55 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,20 Prozent auf 42,84 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 54,35 EUR) und Deutsche Euroshop (-1,07 Prozent auf 18,56 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 119 168 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 8,150 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,15 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent bei der Mutares-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
