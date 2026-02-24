Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX aktuell

Wenig Veränderung ist derzeit in Frankfurt zu beobachten.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 25 002,43 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,163 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 24 952,16 Zählern und damit 0,159 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 991,97 Punkte).

Der DAX verzeichnete bei 24 878,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 008,74 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 24 900,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23 239,18 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, stand der DAX bei 22 425,93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 266,33 Zähler.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 4,25 Prozent auf 79,02 EUR), Continental (+ 3,08 Prozent auf 74,38 EUR), Hannover Rück (+ 2,25 Prozent auf 254,80 EUR), adidas (+ 2,18 Prozent auf 162,05 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 101,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-6,59 Prozent auf 371,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,16 Prozent auf 38,84 EUR), Fresenius SE (-1,70 Prozent auf 50,84 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 163,25 EUR) und Deutsche Bank (-1,47 Prozent auf 30,23 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 164 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,124 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,25 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

