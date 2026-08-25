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Index im Blick 25.08.2026 12:26:49

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX mittags

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX mittags

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 12:10 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,83 Prozent auf 26 322,53 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,175 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,381 Prozent stärker bei 26 206,01 Punkten in den Handel, nach 26 106,60 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 340,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 164,11 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 099,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 389,10 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 24 273,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,27 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,52 Prozent auf 80,95 EUR), Infineon (+ 2,86 Prozent auf 55,71 EUR), Siemens Energy (+ 2,80 Prozent auf 152,90 EUR), Siemens (+ 2,30 Prozent auf 287,05 EUR) und Zalando (+ 2,14 Prozent auf 23,44 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 39,91 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 51,99 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 73,24 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 185,78 EUR) und BMW (-0,69 Prozent auf 57,92 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 283 637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,128 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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