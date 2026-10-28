Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Für den LUS-DAX geht es heute aufwärts.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,21 Prozent auf 25 658,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 489,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 719,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 498,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 25 517,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 242,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,45 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 3,26 Prozent auf 29,82 EUR), Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 131,42 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,98 Prozent auf 42,70 EUR), Merck (+ 1,52 Prozent auf 146,70 EUR) und EON SE (+ 1,21 Prozent auf 18,79 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Symrise (-9,29 Prozent auf 90,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,70 Prozent auf 57,82 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 26,23 EUR), Rheinmetall (-1,19 Prozent auf 1 013,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,11 Prozent auf 146,75 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 651 533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at