PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|MDAX-Performance
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17.06.2026 12:26:56
Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Mittwochmittag
Am Mittwoch erhöht sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 32 727,13 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 381,886 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 32 591,72 Punkte an der Kurstafel, nach 32 586,54 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32 825,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 570,68 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,265 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 31 365,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der MDAX 29 481,75 Punkte auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 29 720,25 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,64 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 8,77 Prozent auf 25,54 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,22 Prozent auf 64,45 EUR), AIXTRON SE (+ 3,66 Prozent auf 58,28 EUR), RENK (+ 3,45 Prozent auf 46,66 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TRATON (-2,64 Prozent auf 33,98 EUR), thyssenkrupp (-2,42 Prozent auf 10,91 EUR), PUMA SE (-2,38 Prozent auf 27,87 EUR), United Internet (-2,04 Prozent auf 25,02 EUR) und Porsche vz (-1,78 Prozent auf 48,13 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 088 480 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,580 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Aroundtown SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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