LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|MDAX-Kursverlauf
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14.08.2026 12:26:51
Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags
Am Freitag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,99 Prozent fester bei 32 584,05 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 356,129 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,272 Prozent höher bei 32 352,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 32 264,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 352,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 597,15 Punkten erreichte.
MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,300 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 32 100,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 893,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, notierte der MDAX bei 31 118,79 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,18 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 9,04 Prozent auf 62,10 EUR), Talanx (+ 5,33 Prozent auf 120,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,94 Prozent auf 95,14 EUR), IONOS (+ 2,90 Prozent auf 34,12 EUR) und CTS Eventim (+ 2,61 Prozent auf 58,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen TAG Immobilien (-1,55 Prozent auf 13,30 EUR), freenet (-1,17 Prozent auf 23,64 EUR), TRATON (-0,86 Prozent auf 36,74 EUR), LEG Immobilien (-0,86 Prozent auf 51,70 EUR) und JENOPTIK (-0,77 Prozent auf 41,46 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 320 799 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,314 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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