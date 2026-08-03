Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,81 Prozent fester bei 26 014,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 806,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 033,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.07.2026, einen Stand von 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 302,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 454,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,89 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 033,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 4,29 Prozent auf 38,44 EUR), SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), adidas (+ 4,17 Prozent auf 166,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR) und Zalando (+ 3,18 Prozent auf 29,16 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-1,62 Prozent auf 436,00 EUR), RWE (-1,61 Prozent auf 56,26 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 47,69 EUR), Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR) und Symrise (-0,67 Prozent auf 88,50 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 913 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,454 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at