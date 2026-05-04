Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Am Montagmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,16 Prozent auf 3 703,03 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 511,137 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,775 Prozent höher bei 3 725,80 Punkten in den Handel, nach 3 697,16 Punkten am Vortag.

Bei 3 747,68 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 696,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der TecDAX 3 467,91 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Stand von 3 613,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 728,93 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 4,78 Prozent auf 22,34 EUR), AIXTRON SE (+ 4,62 Prozent auf 49,15 EUR), TeamViewer (+ 4,38 Prozent auf 4,95 EUR), EVOTEC SE (+ 4,01 Prozent auf 5,45 EUR) und IONOS (+ 3,14 Prozent auf 26,92 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Deutsche Telekom (-1,96 Prozent auf 27,03 EUR), ATOSS Software (-1,89 Prozent auf 77,70 EUR), Ottobock (-1,54 Prozent auf 57,40 EUR), United Internet (-1,27 Prozent auf 26,38 EUR) und Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 214,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 117 737 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 169,879 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at