Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Performance im Fokus
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13.07.2026 12:27:21
Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX aktuell
Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,23 Prozent auf 31 991,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 350,484 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,555 Prozent auf 31 742,30 Punkte an der Kurstafel, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 037,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 31 668,21 Einheiten.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 32 083,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 251,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 354,15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,27 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 5,03 Prozent auf 30,06 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 92,70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,34 Prozent auf 94,30 EUR), United Internet (+ 3,29 Prozent auf 24,48 EUR) und LANXESS (+ 2,67 Prozent auf 15,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Lufthansa (-2,00 Prozent auf 9,32 EUR), Elmos Semiconductor (-1,41 Prozent auf 167,60 EUR), HENSOLDT (-1,16 Prozent auf 73,46 EUR), AUTO1 (-1,10 Prozent auf 25,10 EUR) und KION GROUP (-0,85 Prozent auf 40,61 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 862 018 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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