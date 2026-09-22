Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 1,36 Prozent auf 31 665,49 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 347,314 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 31 253,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 241,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31 775,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 169,46 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 32 110,41 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 32 574,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der MDAX auf 30 153,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,21 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Fraport (+ 5,36 Prozent auf 63,85 EUR), Salzgitter (+ 4,65 Prozent auf 52,85 EUR), Nemetschek SE (+ 4,64 Prozent auf 63,15 EUR), Lufthansa (+ 3,89 Prozent auf 7,95 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,80 Prozent auf 15,29 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen United Internet (-1,84 Prozent auf 26,72 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 24,18 EUR), CTS Eventim (-1,16 Prozent auf 55,50 EUR), Talanx (-1,15 Prozent auf 120,30 EUR) und RENK (-1,14 Prozent auf 41,48 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 893 868 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,275 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at