United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance 22.09.2026 15:58:49

Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX entwickelt sich derzeit positiv.

Um 15:42 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 1,36 Prozent auf 31 665,49 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 347,314 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 31 253,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 241,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31 775,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 169,46 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 32 110,41 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 32 574,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der MDAX auf 30 153,71 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,21 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Fraport (+ 5,36 Prozent auf 63,85 EUR), Salzgitter (+ 4,65 Prozent auf 52,85 EUR), Nemetschek SE (+ 4,64 Prozent auf 63,15 EUR), Lufthansa (+ 3,89 Prozent auf 7,95 EUR) und thyssenkrupp (+ 3,80 Prozent auf 15,29 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen United Internet (-1,84 Prozent auf 26,72 EUR), freenet (-1,31 Prozent auf 24,18 EUR), CTS Eventim (-1,16 Prozent auf 55,50 EUR), Talanx (-1,15 Prozent auf 120,30 EUR) und RENK (-1,14 Prozent auf 41,48 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 893 868 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,275 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AG

mehr Analysen
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 55,15 -1,69% CTS Eventim
Fraport AG 63,40 4,71% Fraport AG
freenet AG 24,16 -1,15% freenet AG
Lufthansa AG 7,90 2,87% Lufthansa AG
Nemetschek SE 62,15 3,24% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,42 -0,51% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,75 2,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 41,14 -2,11% RENK
Salzgitter 52,20 3,06% Salzgitter
Talanx AG 120,30 -1,15% Talanx AG
thyssenkrupp AG 15,28 2,79% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,60 0,36% TUI AG
United Internet AG 26,62 -1,84% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 525,62 0,91%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen