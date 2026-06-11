Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Donnerstagmittag

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,02 Prozent höher bei 18 046,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,364 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 17 886,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 864,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 049,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 886,42 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 556,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 086,27 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 17 141,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,98 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Alzchem Group (+ 5,19 Prozent auf 184,30 EUR), Kontron (+ 5,18 Prozent auf 23,56 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,10 Prozent auf 1,50 EUR), Siltronic (+ 3,86 Prozent auf 88,80 EUR) und Hypoport SE (+ 3,77 Prozent auf 77,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 24,98 EUR), Stabilus SE (-2,73 Prozent auf 16,40 EUR), CANCOM SE (-1,54 Prozent auf 25,60 EUR), Verve Group (-1,42 Prozent auf 1,60 EUR) und TeamViewer (-1,35 Prozent auf 5,49 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 223 888 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,228 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at