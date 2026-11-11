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XETRA-Handel im Fokus 11.11.2026 12:26:35

Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Mittwochmittag

Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Mittwochmittag

Am Mittwoch halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,20 Prozent höher bei 18 075,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,037 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,330 Prozent auf 18 099,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18 040,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 206,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 032,99 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 571,14 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 15 946,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,15 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6,92 Prozent auf 106,60 EUR), SFC Energy (+ 4,89 Prozent auf 18,44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,68 Prozent auf 9,40 EUR), Basler (+ 4,28 Prozent auf 25,60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,93 Prozent auf 5,03 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-5,39 Prozent auf 17,21 EUR), KWS SAAT SE (-4,41 Prozent auf 65,00 EUR), Einhell Germany vz (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Hypoport SE (-3,22 Prozent auf 91,55 EUR) und pbb (-2,76 Prozent auf 3,03 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 241 757 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,160 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,30 0,21% 1&1 AG
Basler AG 24,75 -2,75% Basler AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 110,40 0,55% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 65,10 -0,91% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,09 -0,26% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,08 -0,85% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 92,45 0,76% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,80 -0,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 9,02 -1,96% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,95 -3,12% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,87 -4,52% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SFC Energy AG 17,76 -1,55% SFC Energy AG
SGL Carbon SE 4,91 -1,11% SGL Carbon SE
Vincorion 16,47 -5,37% Vincorion

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