Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Nachmittag

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent stärker bei 26 535,45 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,177 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,05 Prozent höher bei 26 623,34 Punkten in den Handel, nach 26 347,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26 491,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 659,42 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25 087,27 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26 391,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 088,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 692,90 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7,98 Prozent auf 129,40 EUR), Infineon (+ 4,89 Prozent auf 51,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,25 Prozent auf 324,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 69,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-5,38 Prozent auf 807,40 EUR), Brenntag SE (-3,15 Prozent auf 59,66 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 27,80 EUR), EON SE (-1,46 Prozent auf 18,87 EUR) und Commerzbank (-1,15 Prozent auf 39,71 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3 151 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,952 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at