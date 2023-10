Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell

Für den LUS-DAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent höher bei 15 568,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 493,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 574,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 12.09.2023, einen Stand von 15 704,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 026,50 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 12 182,50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 10,76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 2,74 Prozent auf 26,21 EUR), Siemens Energy (+ 2,21 Prozent auf 12,47 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,14 Prozent auf 74,50 EUR), adidas (+ 1,56 Prozent auf 172,30 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,50 Prozent auf 48,61 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-0,57 Prozent auf 10,11 EUR), Commerzbank (-0,48 Prozent auf 10,35 EUR), QIAGEN (-0,48 Prozent auf 37,53 EUR), Sartorius vz (-0,44 Prozent auf 319,40 EUR) und Continental (-0,43 Prozent auf 65,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 826 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Mit 8,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at