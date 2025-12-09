Zalando Aktie

Index im Fokus 09.12.2025 15:58:42

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX macht aktuell Gewinne.

Um 15:56 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent aufwärts auf 24 146,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 185,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 028,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 781,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Stand von 23 798,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 20 306,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,95 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 4,55 Prozent auf 36,46 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Beiersdorf (+ 2,75 Prozent auf 90,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 31,95 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Daimler Truck (-2,13 Prozent auf 36,70 EUR), Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), Infineon (-1,05 Prozent auf 37,22 EUR), Fresenius SE (-0,99 Prozent auf 47,18 EUR) und Zalando (-0,74 Prozent auf 22,94 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 637 545 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

