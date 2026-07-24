Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Mittag

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag springt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,64 Prozent auf 24 949,50 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24 707,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 002,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 776,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 24 237,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 24 257,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,56 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 36,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 152,94 EUR), Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 43,47 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,41 Prozent auf 34,51 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil adidas (-2,15 Prozent auf 172,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), QIAGEN (-0,87 Prozent auf 36,26 EUR), BASF (-0,74 Prozent auf 48,51 EUR) und Brenntag SE (-0,71 Prozent auf 59,04 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 970 665 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at