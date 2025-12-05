E.ON Aktie

Index im Fokus 05.12.2025 15:59:09

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 24 101,50 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 883,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 106,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 101,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 23 648,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 20 338,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,72 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 3,37 Prozent auf 96,32 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,21 Prozent auf 355,90 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 61,53 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil EON SE (-0,67 Prozent auf 15,48 EUR), RWE (-0,64 Prozent auf 43,31 EUR), Hannover Rück (-0,31 Prozent auf 253,60 EUR), Beiersdorf (-0,20 Prozent auf 90,56 EUR) und Bayer (-0,12 Prozent auf 33,54 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 619 090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SEmehr Analysen

05.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BASF 43,66 1,42% BASF
Bayer 33,36 -0,67% Bayer
Beiersdorf AG 90,70 0,20% Beiersdorf AG
BMW AG 96,36 3,75% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,11 0,55% Deutsche Bank AG
E.ON SE 15,41 -1,12% E.ON SE
Hannover Rück 252,40 -0,55% Hannover Rück
Infineon AG 37,45 2,77% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 61,44 2,20% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 350,40 0,81% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 40,22 1,64% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 43,03 -0,97% RWE AG St.
SAP SE 212,00 0,21% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 038,00 0,64%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

