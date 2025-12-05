E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Index im Fokus
|
05.12.2025 15:59:09
Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag
Am Freitag springt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 24 101,50 Punkte an.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 883,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 106,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 101,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Stand von 23 648,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 20 338,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 20,72 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 3,37 Prozent auf 96,32 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,21 Prozent auf 355,90 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 61,53 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil EON SE (-0,67 Prozent auf 15,48 EUR), RWE (-0,64 Prozent auf 43,31 EUR), Hannover Rück (-0,31 Prozent auf 253,60 EUR), Beiersdorf (-0,20 Prozent auf 90,56 EUR) und Bayer (-0,12 Prozent auf 33,54 EUR) unter Druck.
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 619 090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro heraus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SEmehr Analysen
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,66
|1,42%
|Bayer
|33,36
|-0,67%
|Beiersdorf AG
|90,70
|0,20%
|BMW AG
|96,36
|3,75%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|E.ON SE
|15,41
|-1,12%
|Hannover Rück
|252,40
|-0,55%
|Infineon AG
|37,45
|2,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,44
|2,20%
|MTU Aero Engines AG
|350,40
|0,81%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|RWE AG St.
|43,03
|-0,97%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 038,00
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.