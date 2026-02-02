Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
02.02.2026 15:59:27
Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,45 Prozent stärker bei 24 758,50 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 24 777,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 214,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 566,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der LUS-DAX 21 608,00 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,784 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR), adidas (+ 2,41 Prozent auf 152,75 EUR), Hannover Rück (+ 2,09 Prozent auf 243,80 EUR), Allianz (+ 1,99 Prozent auf 379,20 EUR) und SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 173,72 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR), Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 760,00 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 44,23 EUR), Symrise (-0,51 Prozent auf 70,70 EUR) und Zalando (-0,37 Prozent auf 24,25 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 315 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
