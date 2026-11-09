Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,97 Prozent stärker bei 26 208,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26 211,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 717,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 175,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26 364,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der LUS-DAX 23 781,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,68 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,22 Prozent auf 48,15 EUR), Commerzbank (+ 4,76 Prozent auf 40,03 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,19 Prozent auf 179,35 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Healthineers (-3,05 Prozent auf 43,30 EUR), HOCHTIEF (-2,74 Prozent auf 355,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,32 Prozent auf 41,25 EUR), Symrise (-2,16 Prozent auf 94,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,69 Prozent auf 314,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 213 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 237,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at