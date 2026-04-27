Börse Frankfurt in Grün: So steht der SDAX aktuell

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,52 Prozent höher bei 17 819,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,635 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,164 Prozent auf 17 756,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 727,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 17 750,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 843,11 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der SDAX noch bei 16 338,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 327,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 633,42 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 4,57 Prozent auf 17,40 EUR), GFT SE (+ 4,17 Prozent auf 19,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,07 Prozent auf 75,50 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,71 Prozent auf 7,54 EUR) und Mutares (+ 3,66 Prozent auf 24,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 5,25 EUR), Douglas (-1,94 Prozent auf 10,12 EUR), Befesa (-1,62 Prozent auf 33,45 EUR), grenke (-1,36 Prozent auf 13,06 EUR) und Siltronic (-1,35 Prozent auf 72,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 237 767 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,113 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at