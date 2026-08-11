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TecDAX-Entwicklung 11.08.2026 12:26:49

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent stärker bei 4 076,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 566,690 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 081,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 063,67 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 838,42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der TecDAX bei 3 766,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 768,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,49 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3,19 Prozent auf 31,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 30,62 EUR), IONOS (+ 2,19 Prozent auf 32,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 41,21 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CANCOM SE (-7,90 Prozent auf 22,15 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 233,90 EUR), Bechtle (-1,80 Prozent auf 35,96 EUR), JENOPTIK (-1,39 Prozent auf 38,36 EUR) und QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 626 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Bechtle AG 35,80 -2,35% Bechtle AG
CANCOM SE 22,80 -6,37% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 28,44 0,89% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,62 0,77% freenet AG
IONOS 32,68 2,64% IONOS
JENOPTIK AG 38,58 -0,31% JENOPTIK AG
PVA TePla AG 31,32 2,55% PVA TePla AG
QIAGEN N.V. 37,86 -0,12% QIAGEN N.V.
SAP SE 181,70 1,05% SAP SE
Sartorius AG Vz. 235,60 -0,93% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 79,30 1,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,61 -0,60% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,16 1,48% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 092,10 0,61%

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