Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent stärker bei 4 076,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 566,690 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 081,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 063,67 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 838,42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der TecDAX bei 3 766,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 768,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,49 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3,19 Prozent auf 31,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 30,62 EUR), IONOS (+ 2,19 Prozent auf 32,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 41,21 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CANCOM SE (-7,90 Prozent auf 22,15 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 233,90 EUR), Bechtle (-1,80 Prozent auf 35,96 EUR), JENOPTIK (-1,39 Prozent auf 38,36 EUR) und QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 626 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at