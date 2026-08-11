CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|TecDAX-Entwicklung
|
11.08.2026 12:26:49
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus
Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent stärker bei 4 076,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 566,690 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,125 Prozent auf 4 072,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 067,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 081,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 063,67 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der TecDAX mit 3 838,42 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, stand der TecDAX bei 3 766,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der TecDAX noch bei 3 768,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,49 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3,19 Prozent auf 31,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,48 Prozent auf 30,62 EUR), IONOS (+ 2,19 Prozent auf 32,62 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,83 Prozent auf 41,21 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CANCOM SE (-7,90 Prozent auf 22,15 EUR), Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 233,90 EUR), Bechtle (-1,80 Prozent auf 35,96 EUR), JENOPTIK (-1,39 Prozent auf 38,36 EUR) und QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 626 153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,401 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CANCOM SE
|
13:21
|AKTIEN IM FOKUS 2: Cancom sacken nach schwachem Halbjahr ab - Bechtle schwächelt (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:27
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:21
|AKTIE IM FOKUS: Cancom schwächeln wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen' (dpa-AFX)
|
08:00
|EQS-News: CANCOM SE baut Profitabilität in H1.26 weiter deutlich aus (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,36
|2,30%
|Bechtle AG
|35,80
|-2,35%
|CANCOM SE
|22,80
|-6,37%
|Deutsche Telekom AG
|28,44
|0,89%
|freenet AG
|23,62
|0,77%
|IONOS
|32,68
|2,64%
|JENOPTIK AG
|38,58
|-0,31%
|PVA TePla AG
|31,32
|2,55%
|QIAGEN N.V.
|37,86
|-0,12%
|SAP SE
|181,70
|1,05%
|Sartorius AG Vz.
|235,60
|-0,93%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|79,30
|1,60%
|TeamViewer
|6,61
|-0,60%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,16
|1,48%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 092,10
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX stabil -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.