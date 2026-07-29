Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 3 854,55 Punkte aufwärts. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 518,017 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,030 Prozent stärker bei 3 838,27 Punkten, nach 3 837,11 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 863,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 817,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1,58 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der TecDAX noch bei 3 848,92 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 3 624,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, notierte der TecDAX bei 3 890,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,35 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 7,96 Prozent auf 53,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,80 Prozent auf 30,12 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,70 Prozent auf 37,25 EUR), TeamViewer (+ 3,58 Prozent auf 6,65 EUR) und Nordex (+ 2,85 Prozent auf 38,30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Elmos Semiconductor (-4,38 Prozent auf 139,60 EUR), PVA TePla (-3,97 Prozent auf 31,90 EUR), Infineon (-3,17 Prozent auf 55,94 EUR), Siltronic (-2,29 Prozent auf 70,55 EUR) und JENOPTIK (-1,65 Prozent auf 35,78 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 756 408 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,607 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at