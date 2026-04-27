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Kursentwicklung 27.04.2026 12:26:34

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone

Der TecDAX steigt derzeit.

Um 12:10 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent nach oben auf 3 691,40 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,491 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,404 Prozent auf 3 679,10 Punkte an der Kurstafel, nach 3 664,30 Punkten am Vortag.

Bei 3 705,25 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 675,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 349,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 712,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 588,29 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,85 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 9,88 Prozent auf 49,38 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 55,07 EUR), Kontron (+ 1,50 Prozent auf 21,60 EUR), SMA Solar (+ 1,36 Prozent auf 52,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,24 Prozent auf 14,71 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 5,25 EUR), AIXTRON SE (-1,91 Prozent auf 45,68 EUR), Siltronic (-1,35 Prozent auf 72,95 EUR), JENOPTIK (-0,83 Prozent auf 33,46 EUR) und 1&1 (-0,43 Prozent auf 23,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 351 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 171,957 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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