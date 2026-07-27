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XETRA-Handel im Blick 27.07.2026 12:26:48

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Am Montag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,76 Prozent auf 3 836,39 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 793,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 848,42 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 860,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 651,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 3 855,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 7,88 Prozent auf 82,10 EUR), SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), Nemetschek SE (+ 3,94 Prozent auf 59,40 EUR), IONOS (+ 3,68 Prozent auf 32,08 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,47 Prozent auf 31,18 EUR), Sartorius vz (-0,81 Prozent auf 219,20 EUR), Nordex (-0,70 Prozent auf 39,76 EUR), Kontron (+ 0,00 Prozent auf 22,86 EUR) und SMA Solar (+ 0,09 Prozent auf 56,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 268 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Nemetschek SE 59,70 5,29% Nemetschek SE
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TecDAX 3 839,15 1,84%

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