Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|XETRA-Handel im Blick
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27.07.2026 12:26:48
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,76 Prozent auf 3 836,39 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 504,999 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,657 Prozent auf 3 794,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 769,97 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 793,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 848,42 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 860,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 651,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 3 855,70 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 7,88 Prozent auf 82,10 EUR), SAP SE (+ 4,84 Prozent auf 146,98 EUR), Nemetschek SE (+ 3,94 Prozent auf 59,40 EUR), IONOS (+ 3,68 Prozent auf 32,08 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,76 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,47 Prozent auf 31,18 EUR), Sartorius vz (-0,81 Prozent auf 219,20 EUR), Nordex (-0,70 Prozent auf 39,76 EUR), Kontron (+ 0,00 Prozent auf 22,86 EUR) und SMA Solar (+ 0,09 Prozent auf 56,90 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 268 818 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 161,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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