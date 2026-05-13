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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Kursverlauf 13.05.2026 15:59:00

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag freundlich

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag freundlich

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,12 Prozent fester bei 3 750,90 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 515,607 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 3 706,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 709,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 702,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 777,83 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,809 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 3 509,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 655,33 Punkten berechnet. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 3 819,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,49 Prozent zu Buche. Bei 3 870,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 12,37 Prozent auf 43,96 EUR), AIXTRON SE (+ 8,69 Prozent auf 50,38 EUR), Infineon (+ 8,55 Prozent auf 63,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,86 Prozent auf 86,10 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,71 Prozent auf 174,60 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-13,52 Prozent auf 52,15 EUR), EVOTEC SE (-10,87 Prozent auf 4,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (-10,52 Prozent auf 25,70 EUR), CANCOM SE (-4,88 Prozent auf 24,35 EUR) und SAP SE (-3,44 Prozent auf 137,50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 883 032 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 168,665 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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