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TecDAX-Kursentwicklung 02.10.2026 12:27:13

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagmittag zu

Der TecDAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,57 Prozent auf 4 042,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 558,145 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,605 Prozent höher bei 4 003,56 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 979,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 057,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 994,62 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,82 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 4 012,70 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 3 887,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 727,94 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,53 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,94 Prozent auf 80,76 EUR), AIXTRON SE (+ 4,34 Prozent auf 38,46 EUR), Siltronic (+ 4,01 Prozent auf 81,75 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,87 Prozent auf 76,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,51 Prozent auf 2,95 EUR), QIAGEN (-1,30 Prozent auf 37,70 EUR), Nordex (-1,04 Prozent auf 38,06 EUR), Drägerwerk (-0,51 Prozent auf 118,20 EUR) und Bechtle (-0,23 Prozent auf 34,32 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 170 898 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,289 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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AIXTRON SE 39,33 6,44% AIXTRON SE
Bechtle AG 34,42 0,12% Bechtle AG
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HENSOLDT 79,28 2,64% HENSOLDT
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
Nordex AG 38,28 -0,57% Nordex AG
QIAGEN N.V. 39,61 5,61% QIAGEN N.V.
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siltronic AG 83,10 4,40% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 76,60 3,65% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,36 1,68% TeamViewer
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Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 081,92 2,57%

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