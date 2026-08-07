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TecDAX-Kursentwicklung 07.08.2026 15:58:50

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Der TecDAX zeigt am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 15:42 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 4 068,34 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,985 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,853 Prozent höher bei 4 035,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 000,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 083,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 029,78 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 5,44 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 3 832,85 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, den Wert von 3 795,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 765,49 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,25 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 6,29 Prozent auf 32,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,07 Prozent auf 83,90 EUR), Nemetschek SE (+ 5,65 Prozent auf 59,85 EUR), Infineon (+ 3,90 Prozent auf 62,67 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,81 Prozent auf 40,62 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR), Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 110,00 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,20 EUR), Nordex (-0,15 Prozent auf 39,64 EUR) und Siltronic (-0,06 Prozent auf 79,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 772 286 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,360 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,38 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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TecDAX 4 068,78 1,69%

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