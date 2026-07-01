AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Kursentwicklung
|
01.07.2026 12:26:55
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu
Um 12:09 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 3 893,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent höher bei 3 872,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 896,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 867,77 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,312 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 01.06.2026, mit 4 180,56 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 3 484,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 847,03 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 87,00 EUR), HENSOLDT (+ 4,66 Prozent auf 70,92 EUR), EVOTEC SE (+ 3,34 Prozent auf 5,17 EUR), AIXTRON SE (+ 3,00 Prozent auf 54,20 EUR) und Nordex (+ 2,42 Prozent auf 47,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-1,51 Prozent auf 62,00 EUR), United Internet (-1,13 Prozent auf 22,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 33,82 EUR), CANCOM SE (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR) und Ottobock (-0,79 Prozent auf 50,40 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 306 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 159,535 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,86 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
17:59
|DAX aktuell: DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58