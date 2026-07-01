Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der TecDAX zeigt am dritten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 3 893,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 512,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,512 Prozent höher bei 3 872,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 853,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 896,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 867,77 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,312 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 01.06.2026, mit 4 180,56 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 3 484,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 847,03 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,44 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,75 Prozent auf 87,00 EUR), HENSOLDT (+ 4,66 Prozent auf 70,92 EUR), EVOTEC SE (+ 3,34 Prozent auf 5,17 EUR), AIXTRON SE (+ 3,00 Prozent auf 54,20 EUR) und Nordex (+ 2,42 Prozent auf 47,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-1,51 Prozent auf 62,00 EUR), United Internet (-1,13 Prozent auf 22,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 33,82 EUR), CANCOM SE (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR) und Ottobock (-0,79 Prozent auf 50,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 306 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 159,535 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,86 Prozent.

Redaktion finanzen.at