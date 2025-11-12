Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|TecDAX-Performance
|
12.11.2025 09:29:07
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent auf 3 539,72 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 557,430 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,229 Prozent stärker bei 3 523,40 Punkten, nach 3 515,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 551,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 523,36 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 3 658,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der TecDAX bei 3 740,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 382,26 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 3,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Zählern.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 10,97 Prozent auf 20,64 EUR), AIXTRON SE (+ 7,35 Prozent auf 18,69 EUR), EVOTEC SE (+ 3,45 Prozent auf 5,28 EUR), SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 30,06 EUR) und Nordex (+ 1,37 Prozent auf 28,16 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen IONOS (-4,08 Prozent auf 25,85 EUR), United Internet (-2,38 Prozent auf 25,38 EUR), Siltronic (-1,72 Prozent auf 43,40 EUR), Nagarro SE (-1,49 Prozent auf 43,66 EUR) und HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 86,00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 826 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 246,220 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
