Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich
Zum Handelsende stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 3 639,92 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 531,216 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,706 Prozent tiefer bei 3 587,89 Punkten in den Handel, nach 3 613,41 Punkten am Vortag.
Bei 3 654,70 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 584,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 624,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3 629,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 727,36 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,431 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 571,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 76,90 EUR), United Internet (+ 2,76 Prozent auf 28,26 EUR), SAP SE (+ 2,66 Prozent auf 175,10 EUR), Nordex (+ 2,60 Prozent auf 34,68 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-5,11 Prozent auf 5,90 EUR), HENSOLDT (-5,08 Prozent auf 79,40 EUR), SMA Solar (-2,60 Prozent auf 35,94 EUR), QIAGEN (-1,24 Prozent auf 44,07 EUR) und Siltronic (-1,05 Prozent auf 52,05 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 8 006 883 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 194,198 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
