TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|XETRA-Handel im Blick
|
09.01.2026 17:58:36
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent stärker bei 3 819,00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 580,673 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 3 786,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 780,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 783,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 831,17 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 5,10 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 583,79 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 3 747,47 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Stand von 3 487,68 Punkten.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 5,91 Prozent auf 16,32 EUR), HENSOLDT (+ 5,73 Prozent auf 91,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49 Prozent auf 46,52 EUR), TeamViewer (+ 4,36 Prozent auf 5,99 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,98 Prozent auf 20,40 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-3,10 Prozent auf 36,20 EUR), Sartorius vz (-3,02 Prozent auf 257,30 EUR), Nagarro SE (-1,52 Prozent auf 71,05 EUR), Bechtle (-1,23 Prozent auf 43,38 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,01 Prozent auf 41,26 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 416 386 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
