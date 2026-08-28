HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 28.08.2026 17:58:28

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX notierte schlussendlich im Plus.

Am Freitag sprang der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 4 122,57 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,038 Prozent höher bei 4 106,09 Punkten in den Handel, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 124,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 103,15 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,938 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 3 837,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 125,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 743,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), SMA Solar (+ 2,23) Prozent auf 57,25 EUR), Siltronic (+ 2,08 Prozent auf 81,10 EUR) und ATOSS Software (+ 1,39 Prozent auf 101,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 87,20 EUR), Kontron (-1,83 Prozent auf 22,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,37 Prozent auf 31,58 EUR), AIXTRON SE (-1,32 Prozent auf 36,60 EUR) und EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 3,35 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,45 -2,46% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 101,20 1,81% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 28,40 1,03% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 3,35 -0,59% EVOTEC SE
freenet AG 24,50 1,41% freenet AG
HENSOLDT 86,80 -2,86% HENSOLDT
Kontron 22,52 -0,88% Kontron
PVA TePla AG 30,84 2,87% PVA TePla AG
SAP SE 190,96 1,03% SAP SE
Siltronic AG 80,85 2,08% Siltronic AG
SMA Solar AG 56,95 1,88% SMA Solar AG
TeamViewer 7,19 3,31% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31,56 -1,44% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 4 119,39 0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:10 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen