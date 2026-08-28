Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Freitag sprang der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,44 Prozent auf 4 122,57 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 559,765 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,038 Prozent höher bei 4 106,09 Punkten in den Handel, nach 4 104,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4 124,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 103,15 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,938 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 3 837,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4 125,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 743,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), SMA Solar (+ 2,23) Prozent auf 57,25 EUR), Siltronic (+ 2,08 Prozent auf 81,10 EUR) und ATOSS Software (+ 1,39 Prozent auf 101,80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 87,20 EUR), Kontron (-1,83 Prozent auf 22,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,37 Prozent auf 31,58 EUR), AIXTRON SE (-1,32 Prozent auf 36,60 EUR) und EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 3,35 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at