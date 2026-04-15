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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 17:58:42

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker

Der TecDAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,53 Prozent stärker bei 3 602,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 499,552 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,114 Prozent fester bei 3 552,33 Punkten, nach 3 548,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 602,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 549,11 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der TecDAX 3 574,39 Punkte auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 3 771,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 444,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,597 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 322,31 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 20,35 Prozent auf 42,35 EUR), SMA Solar (+ 6,49 Prozent auf 52,50 EUR), TeamViewer (+ 5,60 Prozent auf 4,64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,51 Prozent auf 62,60 EUR) und Nagarro SE (+ 3,48 Prozent auf 46,44 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 95,70 EUR), freenet (-0,88 Prozent auf 27,08 EUR), QIAGEN (-0,85 Prozent auf 35,61 EUR), Deutsche Telekom (-0,66 Prozent auf 28,55 EUR) und Bechtle (-0,52 Prozent auf 30,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 457 496 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 166,377 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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