Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt am Montagnachmittag im Plus

Mit dem TecDAX geht es am Montag aufwärts.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent stärker bei 4 073,03 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 552,509 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,577 Prozent fester bei 4 059,39 Punkten in den Handel, nach 4 036,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 079,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 041,76 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der TecDAX 3 664,30 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 749,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der TecDAX bei 3 773,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,38 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 079,68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 2,85 Prozent auf 75,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,73 Prozent auf 15,43 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,49 Prozent auf 92,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,74 Prozent auf 64,45 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,57 Prozent auf 35,04 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-2,76 Prozent auf 27,50 EUR), SMA Solar (-2,66 Prozent auf 65,90 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), CANCOM SE (-1,65 Prozent auf 26,85 EUR) und Nordex (-1,35 Prozent auf 42,54 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 475 050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 177,211 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,74 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at