Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt mittags im Plus

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent fester bei 4 011,09 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 554,674 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,696 Prozent auf 3 976,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 948,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 976,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 011,44 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4 090,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3 954,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 631,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,67 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5,20 Prozent auf 80,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,85 Prozent auf 71,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 36,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,41 Prozent auf 146,80 EUR) und Infineon (+ 3,99 Prozent auf 58,09 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-2,69 Prozent auf 90,40 EUR), OHB SE (-2,17 Prozent auf 171,20 EUR), HENSOLDT (-1,28 Prozent auf 77,12 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 6,31 EUR) und United Internet (-0,37 Prozent auf 27,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 035 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 211,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at