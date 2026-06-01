Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|TecDAX-Performance im Blick
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01.06.2026 15:59:17
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt nachmittags im Plus
Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent fester bei 4 189,99 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 566,219 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,700 Prozent auf 4 189,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 160,08 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4 162,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 226,43 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 697,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3 787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 846,85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,61 Prozent. Bei 4 226,43 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 7,63 Prozent auf 6,35 EUR), ATOSS Software (+ 7,40 Prozent auf 82,70 EUR), IONOS (+ 7,39 Prozent auf 30,22 EUR), SAP SE (+ 6,90 Prozent auf 165,98 EUR) und Nemetschek SE (+ 6,39 Prozent auf 65,75 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-4,89 Prozent auf 84,10 EUR), Siltronic (-3,53 Prozent auf 101,00 EUR), AIXTRON SE (-3,47 Prozent auf 56,22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,20 Prozent auf 89,20 EUR) und QIAGEN (-2,54 Prozent auf 30,84 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 564 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 181,275 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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